Slušaj vest

Dragan R. (37), brutalno je pretučen na Vračaru pre više od godinu danadok je sa ženom i bebom prelazio pešački prelaz, a njega je prošle godine u julu napao L.T. (20) koji je, kako se sumnja, prvo automobilom zakačio kolica bebe, a potom izašao iz vozila i pretukao oca.

Dragan je pretrpeo teške telesne povrede, a posledice oseća i sada. Pored traume koju je preživeo, danas, kaže, živi u strahu, jer je osumnjičeni za napad, nakon mesec dana pritvora, pušten na slobodu, a optužnica još uvek nije podignuta.

U ekskluzivnoj ispovesti za "Blic", Dragan je po prvi put otvoreno progovorio o svemu što je ćutao više od godinu dana. Ispričao je kroz kakav je pakao prošao, koliko mu je borba za oporavak bila teška, kao i kakve psihičke i fizičke posledice i dalje nosi zbog ničim izazvanog napada.

- Od posledica teških telesnih povreda izgubio sam pamćenje, koje se ni nakon godinu dana nije vratilo. Ne sećam se trenutka kada sam napadnut, izbrisano mi je sećanje na ceo taj dan, još od izlaska iz kuće. Prva slika koju pamtim nakon napada jeste buđenje iz kome u bolnici, mislio sam da sam doživeo tešku saobraćajnu nesreću - započinje priču Dragan.

Napadač ga tukao dok je ležao bez svesti na asfaltu

Kako kaže, shvatio je kako je napadnut tek kada je pogledao snimke nadzornih kamera, čuo izjave svedoka i svoje supruge koja je sa bebom bespomoćno gledala kako ga napadač tuče.

- Išli smo u šetnju kao i svako veče sa bebom, prelazili smo pešački prelaz i vozač je zakačio kolica autom što se jasno vidi i na snimku. Ja sam prišao vozačevoj strani, ali sam istog trenutka dobio udarce i pao na zemlju bez nesvesti. Dok sam ležao na asfaltu, vozač je nastavio da me tuče. Imao sam najmanje dva udarca u glavu i modrice po grudnom košu i celom telu, polomljena mi je jagodična kost, vilica i nos - priča Dragan i nastavlja:

- Bio sam u veštačkoj komi četiri dana, jer sam bio u jako teškom stanju. Žena koja me je uvodila u stanje kome, rekla mi je da ne zna kako sam preživeo. Nakon izlaska iz kome i veoma komplikovane operacije, probudio sam se u bolnici i nisam znao šta se dešava. Nisam znao da sam operisan, mislio sam da sam imao neku saobraćajnu nesreću ili nešto slično. Taj dan sam saznao da sam bio u komi i da sam pretučen - priča Dragan.

Oporavak je bio težak i dug, a posledice koje je zadobio oseća i sada.

- Oporavak mi traje i dan-danas, imam velike posledice od incidenta, leva strana lica mi otekne sama od sebe, fiksna proteza koju sam imao tada imam još uvek, jer mi je lom vilice produžio nošenje za barem još dve godine. Kada se nasmejem, leva strana usne mi se ne diže do kraja. Pio sam i lekove za smirenje i pritisak koji mi je bio jako visok. Psihičke posledice su takođe tu. Od tog dana, izbegavamo da prolazimo tom ulicom, uveče se okrećem i gledam da li me neko prati, jer je napadač i dalje na slobodi, optužnica nije podignuta ni nakon više od godinu dana - ispričao je Dragan.

Dragan R. Foto: Drustvene Mreže

Osumnjičeni na slobodi

Podsetimo, Dragan R. (37) prelazio je sa suprugom i bebom od sedam meseci ulicu na pešačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava. Vozilo je zakačilo kolica sa bebom, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje oca bebe.

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svedoci.

BONUS VIDEO: