Šokantan incident dogodio se danas popodne u Sjenici, kada je učenik lokalne gimnazije nasrnuo na vršnjaka (14) i gasnim pištoljem mu naneo povrede u predelu čela i slepoočnice.

Prema nezvaničnim informacijama iz Doma zdravlja Sjenica, ranjeni dečak je primljen sa vidljivim povredama lica, koje su konstatovane kao opekotine od cevi gasnog oružja.

Incident je prijavljen oko 18 sati, a dežurna starešina policije iz Sjenice odmah je obavestila Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru.

Kako se saznaje, osumnjičeni za napad je u begu, a policija intenzivno traga za njim. Iz izvora bliskih istrazi potvrđeno je da je reč o maloletnom licu koje je već poznato po nasilničkom ponašanju i ranijim incidentima, među kojima su i slučajevi maltretiranja devojčica i vršnjaka.

"Radi se o vrlo opasnom maloletniku", navodi izvor iz Sjenice.

Incident se dogodio u blizini sjeničke gimnazije, kada je, prema rečima svjedoka, napadač prislonio gasni pištolj na slepoočnicu vršnjaka i pucao, nanevši mu opekotine i lakše povrede. Lekarska ekipa je brzo reagovala i ukazala pomoć povređenom dječaku.