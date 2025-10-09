Slušaj vest

Oko 18 časova u mesto Boždarevac u Barajevu, na pruzi je zatečeno telo NN muškog lica, koga je usmrtio voz.

Da li je upitanju samoubistvo ili nesrećni slučaj, pokazaće istraga.

Železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar je obustavljen.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

Kurir.rs/Telegraf

