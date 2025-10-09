Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su S. K. (48) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

Foto: MUP Srbije

Policija je 9. oktobra, u porodičnoj kući koju koristi osumnjičeni, u jednom selu nadomak Kragujevca, pronašla i oduzela veću količinu oružja i municije.

Foto: MUP Srbije

Oduzete su dve ručne bombe, dve kutije za ručne bombe, jedna mačeta, 5 pištoljskih okvira, preko 200 komada pištoljske i puščane municije različitog kalibra,10 komada čaura, elektronske kapisle, dva mobilna telefona, tri policijske oznake, službena legitimacija MUP-a, dva para službenih lisica, jedna gas maska, beretka sa srpskim grbom i više komada vojne garderobe.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

