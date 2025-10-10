Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Vranju naložilo je pokretanje krivičnog postupka protiv ginekologa zbog smrti porodilje u Vranju. Porodilja iz Preševa preminula je u vranjskom porodilštu u aprilu prošle godine nakon što je rodila zdravo, četvrto, dete.

Kako su preneli mediji, žena je umrla usled rupture materice. Šta se dalje dešava sa ovim slučajem, otkrila je novinarka Kurira iz Vranja Tatjana Stamenković:

- Više javno tužilaštvo u Vranju povodom smrti porodilje iz Preševa samo inicijativno je zahtevalo proveru svih okolnosti i događaja. Po dobijanju zapisnika o izvršenoj obdukciji nad umrlom porodiljom i dokaza koje je policija pribavila, sav prikupljen materijal dostavilo je Više javno tužilaštvo, Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, s obzirom da je isto nadležno za eventualno krivično delo: teško delo protiv zdravlja ljudi. Osnovno javno tužilaštvo u Vranju donelo je rešenje o odbačaju krivične prijave protiv NN lica zbog krivičnog dela: teškog dela protiv zdravlja ljudi, sa konstatacijom da prijavljeno delo nije krivično delo - kaže Stamenković i dodaje:

Tatjana Stamenković

- Odredbom zakona o javnom tužilaštvu neposredni viši javni tužilac u pravnom sistemu može izdati nižem javnom tužiocu obavezno uputstvo za postupanje u pojedinom predmetu, ako postoji sumnja u efikasnost ili zakonitost postupanja. Koristeći ovo zakonsko oblašćenje, glavni javni tužilac višeg javnog tužilaštva u Vranju izvršio je uvid u spise predmeta Osnovnog javnog tužilaštva. Osnovno javno tužilaštvo je pored obdukcije od važnih dokaza, pribavilo i veštačenje sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Analizom ovog presudnog dokaza, glavni javni tužilac je ocenio da je odluka nižeg tužilaštva nezakonita i preuranjena, zbog čega je 24. septembra ove godine izdao obavezno uputstvo za postupanje glavnom javnom tužiocu u osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju:

- Naloženo je pokretanje krivičnog postupka protiv određenog doktora ginekologije, zaposlenog u zdravstvenom centru u Vranju. Za eventualno krivično delo "teško delo protiv zdravlja ljudi".

Ovaj slučaj su od samog početka pratile vrlo čudne okolnosti u postupanju. Od toga da nakon smrti porodilje zdravstveni centar nije obavestio nadležne organe o tome pod izgovorom da su u pitanju kardiovaskularnih komplikacija tokom samog porođaja. Prijava je pokrenuta i od samog supruga preminule porodilje:

- Suprug je u okviru krivične prijave želeo da se istina sazna i naravno ko je napravio propuste u porođaju njegove supruge. Slučaj je izazvao određeno uznemirenje javnosti koje je iskazano na društvenim mrežama. I onda je krenulo komentarisanje akuševskog nasilja i samog slučaja smrti porodilje. Danijela Trajković, glavni javni tužilac višeg javnog tužilaštva u Vranju, je za Kurir rekla da je njena dužnost bila da u tom slučaju reaguje, da zatraži da joj policija dostavi medicinsku dokumentaciju i pribavljene ostale dokaze koji su nadležnosti uviđaja policije.

