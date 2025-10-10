Hronika
MUŠKARAC RANJEN NA ZVEZDARI: Hitno prebačen u Urgentni centar
Muškarac (65) sa ranama od metka pronađen je u dvorištu jedne porodične kuće na Zvezdari.
Kako saznajemo, on je pucao sam sebi u stomak. Ranjeni muškarac, koji je pronađen u Ulici svetog Prohora Pčinjskog, ima dozvolu za pištolj.
Kolima Hitne pomoći je transportovan i hitno primljen u Urgentni centar.
SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja
