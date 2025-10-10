Slušaj vest

Muškarac (65) sa ranama od metka pronađen je u dvorištu jedne porodične kuće na Zvezdari.

Kako saznajemo, on je pucao sam sebi u stomak. Ranjeni muškarac, koji je pronađen u Ulici svetog Prohora Pčinjskog, ima dozvolu za pištolj.

Kolima Hitne pomoći je transportovan i hitno primljen u Urgentni centar.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja

