Muke komšija proslavljenog košarkaša Vlada Divca, koji na Voždovcu gradi stambeni kompleks, mogle bi da budu rešene da izvršitelji u Srbiji imaju ista ovlašćenja kao njihove kolege u Evropi. Kako je Kurir pisao, prvi susedi bivšeg košarkaša pozvali su našu redakciju kako bi izrazili veliko nezadovoljstvo, tvrdeći da on ne vodi računa o bezbednosti na gradilištu, ali i zbog toga što je kako tvrde, zazidao nekoliko kuća koje se nalaze tik uz njegovu buduću zgradu.



- Mi smo očajni. Ovde svaki dan niču neke nove zgrade, više nećemo moći da dišemo od prašine i građevinskog materijala. U blatu smo do guše, podavićemo se. Ovu zgradu ovde gradi Vlade Divac. On to krije, ali mi svi to ovde u kraju dobro znamo. Lično sam ga videla kad je skoro dolazio da obiđe radove. Sve kasni, ko zna kad će to biti završeno, a rok je bio do decembra ove godine. Daj bože da se i sledeće to završi. Postalo je neizdržljivo, mnogo sve to ide sporo - požalili su se građani Voždovca i naglasili da je iskopana i ogromna rupa koju su sami bili prinuđeni da zatpaju.

Sagovornici Kurira rekli su i da su se žalilli na više adresa i da čekaju odgovore.

- U mnogim evropskim zemljama građani odavno mogu da angažuju izvršitelje da sastave zapisnik kojim će konstatovati određene činjenice. Tako sačinjen zapisnik izvršitelja ima dokaznu snagu pred sudom, koji na osnovu njega utvrđuje neko pravo za stranku, odnosno da li je došlo do povrede prava - objašnjavaju za Kurir iz Komore javnih izvršitelja na koji način njihove kolege u inostranstvu rešavaju ovakve probleme, a o čemu su na nedavno održanom Savetovanju u Beogradu razmenili mišljenja sa stručnjacima iz drugih zemalja.

Iz njihovog iskustva ovakvi i slični problemi se daleko brže rešavaju na ovaj način.

- Iz prakse koju su na Savetovanju javnih izvršitelja u Beogradu, izneli izvršitelji iz Francuske, Belgije i Holandije, nameće se zaključak da se recimo opisana situacija desila u nekoj od ovih ili drugih evropskih zemalja, komšije bi mogle da angažuju izvršitelja koji bi izlaskom na lice mesta konstatovao činjenice na koje ukazuju. Izvršitelj bi se pre izlaska na teren informisao o stanju i propisima koji se odnose na sporna pitanja i svojim zapisnikom utvrdio postojanje određenih fakata. Na osnovu takvog zapisnika, građani bi u sudskom sporu dokazivali da je neko njihovo pravo povređeno ili ugroženo, a sud bi imao obavezu da zapisnik kao relevantnu ispravu uzme u obzir u postupku. Sud ne bi, kao što je sada slučaj kod nas, nalagao izvođenje dokaza koji se odnose na opisane činjenice i okončao bi postupak u relativno kratkom roku. U zavisnosti od ishoda sudskog postupka, građani bi imali pravni osnov da ograniče dalju gradnju u meri u kojoj ona ugrožava njihova prava i narušava uslove življenja - objašnjava za Kurir Bojan Kostić, predsednik Komore javnih izvršitelja i dodaje da do eventualnog poveravanja ovog posla u nadležnost javnih izvršitelja i u našoj zemlji, građanima ostaje da se pouzdaju u postojeća pravna sredstva, kojima se po svoj prilici prelazi dugačak put do zaštite prava.

