Slušaj vest

Četvorica optuženih za dogovaranje ubistva Luke Bojovića - Nikola Pavlović, Milan Ilić, Filip Karavelić i Saša Kuzmanović, osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu.

Nikola Pavlović, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri meseca, za krivična dela nedozvoljeno nošenje oružja na dve i po godine, i za krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela na godinu dana.

Saša Kuzmanović osuđen je na jednu godinu, Milan Ilić na tri godine za krivično delo neovlasćeno držanje i prodaja opojnih droga. Filip Karavelić osuđen je na jednu godinu za krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela.

Njima četvorici danas je ukinut pritvor.

Presuda je izrečena nakon višemesečnog postupka tokom kojeg su iznošeni šokantni detalji o dogovorima za Bojovićevu likvidaciju. Na izricanju presude, oštećeni Luka Bojović se nije pojavio.

Luka Bojović Foto: Fonet

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, teretilo je grupu da su od februara do maja 2024. godine, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njegovo izvršenje. Njihovi planovi su, međutim, propali 10. maja prošle godine, kada su svi uhapšeni u koordinisanoj akciji policije i bezbednosnih službi.

Prema optužnici, kao organizator grupe označen je Filip Karavelić, dok su Pavlović, Ilić i Kuzmanović imali zadatke da nabave oružje, nadgledaju kretanje Bojovića i pripreme teren za ubistvo. Tužilaštvo je navelo da je grupa Bojovića pratila od početka februara do 10. maja prošle godine, kada su svi uhapšeni.

Čekao Bojovića obučen u košarkaša i sa metkom u cevi

Tužilaštvo je tokom suđenja iznelo tvrdnje da su okrivljeni nabavili oružje i municiju, vežbali gađanje i pratili kretanje mete. U optužnici se navodi i da su iznajmili tri "štek stana" na Vračaru, rentirali vozilo preko rent-a-kar agencije, nabavili pištolj marke "Walther Creed" sa izbrušenim serijskim brojem i takođe da su u Velikom selu, u njivama iza Dunava, 3. maja 2024. godine vršili isprobavanje pištolja namenjenog za izvršenje ubistva.

Foto: Mup

Prema izvorima iz istrage, organizaciju je razotkrila policija nakon što je Saša Kuzmanović, navodno, stavljen na mere nadzora zbog sumnje da se bavi trgovinom drogom i pružanjem logistike za teška krivična dela.

Istražitelji su primetili da se Kuzmanović često zadržava na Vračaru, menja izgled i odeću, sedi u kafićima koji imaju direktan pogled na zgradu i posmatra ulazak i izlazak vozila. Dan pred hapšenje, inspektori su videli okrivljenog Pavlovića obučenog kao košarkaša kako sedi na zidiću ispred zgrade, a narednog dana uhapšen je upravo na tom mestu.

Kod Nikole Pavlovića pronađen je pištolj sa jednim metkom u cevi i još 13 u okviru.

Foto: Mup

- Pavlović je u svojoj završnoj reči priznao da je kupio pištolj, ali je naveo da je to učinio kako bi zaštitio svoju porodicu, a ne kako bi pripremao ubistvo Luke Bojovića. Ilić je takođe negirao da je planirao ubistvo Bojovića, navodeći da je kokain koji je pronađen kod njega za ličnu upotrebu, i da nije bio namenjen daljoj prodaji. Optuženi Karavelić izjavio je pred sudom da su "jedini oštećeni u ovom predmetu optuženi, jer im je stavljena 'meta na čelo' optužnicom" - podseća izvor i dodaje da je i optuženi Kuzmanović naveo da sa planiranjem ubistva nema nikakve veze.

Kao jedan od dokaza u sudnici su prikazane i fotografije iz telefona okrivljenih na kojima se vidi crni "audi" parkiran u blizini Bojovićeve zgrade.

1/6 Vidi galeriju Suđenje okrivljenima za planiranje ubistva Luke Bojovića Foto: Nemanja Nikolić

Svedočio i Bojović

Inače, tokom postupka, svedočio je i Luka Bojović kada je rekao da mu okrivljeni nisu poznati i da se ne pridružuje njihovom krivičnom gonjenju. Njemu su tada u sudnici prikazane fotografije crnog "audija", ali on nije mogao da kaže da li je reč o njegovom automobilu, iako je potvrdio da su neke od slika nastale u blizini zgrade na Vračaru u kojoj živi.

- Koristim dva blindirana "audija A8", liče, ali ne mogu sa sigurnosću da kažem da je reč o mojim vozilima - rekao je odgovarajući na pitanja, pošto su mu pokazane slike pronađene u telefonu okrivljenog. Na pitanje branioca jednog od optuženih, da li je osim upozorenja da mu je bezbednost ugrožena u međuvremenu dobio još neku informaciju, odgovorio je: