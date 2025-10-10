Slušaj vest

Policija je odmah krenula u poteru, ali još uvijek nema traga beguncima.

Kako prenose mediji, sve se desilo u utorak, oko 10 sati prepodne kada su se u zatvoru u Klagenfurtu oglasile interne sirene.

Kako su 43-godišnji Hrvat i njegov 49-godišnji cimer iz Srbije uspeli da preskoče zidove klagenfurtskog popravnog zavoda još uvek je predmet istrage.

Kako je objavio list "Kronen cajtung", dvojac je verovatno pobegao preko krila kantine, u kojoj je jedan od njih radio.

- Trenutno je u toku sveobuhvatna istraga. Iz bezbednosnih razloga ne smemo objaviti dodatne informacije - saopštilo je Ministarstvo pravde.

Njih dvojica su verovatno potom pobegli preko klagenfurtskog Hojplaca.

- Zatvorenici nisu bili saučesnici u zločinima, nisu se poznavali od ranije - naglasila je portparolka ministarstva Sina Brundler-Lerner. Ipak, zajedno su krenuli u bekstvo iz zatvora.

Mediji prenose da obojica služe kaznu za tešku provalu, ali su očigledno odlučili da ranije izađu na slobodu, iako im nije ostalo još puno kazne.

- Najraniji mogući kraj kazne za 43-godišnjeg hrvatskog državljanina bio bi 2026. godine, a 49-godišnji srpski državljanin najranije je mogao izaći 2027. godine - rekla je Brundler-Lerner.