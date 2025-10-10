Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su S. J. (36) i B. S. (27), obojica iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, dok će protiv A. J. (38), takođe iz ove opštine, osumnjičenog za ista krivična dela, podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku.

Foto: Mup

Policija je pretresom stana i drugih prostorija u okolini Kovina pronašla oko 170 kilograma rezanog duvana, tri bale duvana u listu težine 97,7 kilograma i električnu mašinu za rezanje duvana koji pripadaju S. J. i A. J., a sumnja se da je pronađeni duvan rezao B. S.

Foto: Mup

Takođe, u pretresu stana i drugih prostorija koje koristi A. J., policija je pronašla 151 balu duvana u listu težine više od 4,5 tone, bez propisane dokumentacije i dokaza o poreklu, dok je u stanu i drugim prostorijama S. J. pronađeno 14 bala duvana u listu težine 420 kilograma, takođe, bez propisane dokumentacije i dokaza o poreklu.

Na ovaj način oni su, kako se sumnja, ošteti budžet Republike Srbije za oko 43 miliona dinara.

Foto: Mup

Pronađeni duvan je, uz potvrdu, privremeno oduzet od osumnjičenih. S. J. i B. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

