Muškarac koji je upravljao biciklom zadobio je teške telesne povrede, kojima je podlegao, u saobraćajnoj nezgodi koja se u četvrtak uveče dogodila kod Preševa, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Prema navodima policije, saobraćajna nezgoda dogodila se na državnom putu II A reda oko 20.15 časova, između sela Reljan i Aliđerce. Biciklista (54) i vozač automobila kretali su se u istom smeru, na taj način je došlo do kontakta između vozila i bicikla, kada je najverovatnije vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom.

Kako se saznaje, vozilo je udarilo u bicikl nakon čega je biciklista pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede. Povređeni biciklista prebačen je u ZC Vranje I podlegao teškim telesnim povredama koje je zadobio padom na kolovoz.

Obavešteno je OJT u Vranju po čijem nalogu je policija izvršila uviđaj.

Policija intenzivno radi na pronalasku izvršioca, vozila i vozača koji se udaljio u nepoznatom pravcu sa lica mesta.

