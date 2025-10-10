Slušaj vest

Nemi smo i bez reči da nam se M. više nikada neće nasmejati i zagrliti onako jako kao što je samo on umeo... Otišao je zauvek, a mi to ne možemo da prihvatimo.

Ovim potresnim rečima za Kurir priča rođak tinejdžera M. Đ. (17) koji je nastradao prekjuče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Požarevca. Nesreća se, podsetimo, dogodila u sredu 8. oktobra oko 11 časova u Crljencu nadomak Požarevca, kada su se sudarili automobili BMW, kojim je upravljao N. S. (23), i "sitroen", kojim je upravljao B. M. (84). Kako su saopštili iz MUP, sumnja se da je posle sudara dva automobila, BMW odleteo do autobuske stanice i tamo pokosio tinejdžera koji je čekao autobus. Nakon udesa njegovo telo premešteno i bačeno u njivu na oko 100 metara od mesta na kom je udaren automobilom.

Velika tragedija

- Video sam lepotana našeg dan pre nego što je poginuo. Popričali smo malo i dogovorili se da se vidimo za vikend. Do tog susreta nikada neće doći, i pretužan sam zbog toga. Ne znam kako i koje reči bi pomogle njegovim roditeljima i sestrama, koje pitaju gde je on i kada će doći, da ublaže bol - kaže rođak potresnim glasom i dodaje:

Poginuli tinejdžer M. Đ. Foto: Društvene Mreže

- Deca osećaju da se nešto dešava, ljudi im dolaze u kuću, ali srce im se steglo. Ovo je velika tragedija za sve nas... M. je bio poseban, vredan, požrtvovan, dobar fudbaler i najvažnije, izrastao je u dobrog čoveka. Nažalost, ostaće nam samo sećanja na njega.

Prema njegovim rečima, niko nije video kako su kola nakon sudara udarila tinejdžera M. Đ. koji je čekao autobus za Petrovac na Mlavi.

- Nije se javljao na telefon sat ili dva, a bio je odgovoran i znao je da se javi da je stigao kad negde pođe. U međuvremenu u selu se već pročulo da se desila nesreća. Isprva se nije znalo da li je neko stradao, nego da su se neki deda i mladić sa besnim BMW-om sudarili kod stanice - navodi rođak i dodaje:

- U trenutku nesreće na stajalištu, navodno, nikog nije bilo sem našeg M. jer je on došao malo ranije kako ne bi zakasnio na prevoz. Njegov drug je, kako su mi rekli rođaci, video da neko vuče nešto po putu, ali nije znao o čemu se radi. Naišao je na sudar, ne znajući da je od siline udarca BMW pokosio našeg M.

Saobraćajna nesreća kod Požarevca Foto: Printscreen/Instagram/192

Nisu pomogli

Naš sagovornik navodi "da je ovo što se desilo za svaku osudu".

- Koliko sam shvatio taj prijatelj našeg M. je bio tu kad se vršio uviđaj saobraćajke, kada se zapravo i saznalo da je telo pored puta, u grmlju na početku njive. Tada je video njegove patike i jaknu. Zaledilo se dete. Zamislite koji je to šok - kaže rođak i dodaje da je on, navodno, obavestio roditelje o smrti njihovog sina M. Đ.

- Mi smo saglasni da je ovo veliki zločin! Nesreće se nažalost dešavaju, ali da neko udari nekog kolima, a potom sakrije njegovo telo kako bi prikrio da je došlo do udesa je nečuveno. Umesto da su odmah zvali Hitnu pomoć da su se potrudili ljudski da mu pomognu pa da čovek i razume, prokleta sudbina. A ovako da sakriju telo i da se prave ludi, je za svaku osudu.