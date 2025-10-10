Slušaj vest

Prava porodična drama odigrala se danas u prepodnevnim satima u beogradskom naselju Mirijevo, kada je Dušan M. (48), u potpuno rastrojenom stanju, u svom stanu supruzi i sinu pretio da će ih razneti ručnom bombom, saznaje Kurir!

Prema saznanjima, sve je počelo kada je Dušan, iz još neutvrđenih razloga, počeo da viče i preti, da bi potom iz džepa izvadio ručno eksplozivno sredstvo, tvrdeći da će "sve da digne u vazduh". U tom trenutku, njegov sin je uspeo da pozove policiju.

Policijske patrole su odmah stigle na lice mesta, a nakon napete intervencije, muškarac je savladan.

Inače, prilikom pretresa, u njegovom džepu je pronađena ručna bomba, potvrđeno je našem listu.

Na teren je odmah pozvana i ekipa za uklanjanje eksplozivnih naprava (KD jedinica), koja je uspešno deaktivirala bombu, čime je sprečena moguća tragedija.

Dušanu M. je, po nalogu nadležnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan.

U toku je dalja istraga.

Ne propustiteHronikaKAKO JE MANEKEN IZ SKOPLJA NASTRADAO U MAFIJAŠKOM OBRAČUNU U BEOGRADU: Bio talentovani sportista, mediji pisali o njegovim uspesima na pisti, a onda raznet!
60a941f0-2666-4010-9354-74e30b0fee58 copy.jpg
HronikaDVA MOLOTOVLJEVA KOKTELA I BOMBU BACIO NA RESTORAN: Razbio staklo čekićem, tri eksplozivne naprave ubacio u poznati lokal u centru Beograda!
untitled4.jpg
HronikaUHAPŠEN BOMBAŠ SA ČUKARICE! Bacio eksploziv usred noći na kafić, a sad priveden sa saradnikom zbog droge!
6.jpg
HronikaBACIO BOMBU NA LOKAL U KRAGUJEVCU: Uhapšen Beograđanin (21)! Od eksplozije oštećeno više objekata
IMG_20250705_215430.jpg