Prava porodična drama odigrala se danas u prepodnevnim satima u beogradskom naselju Mirijevo, kada je Dušan M. (48), u potpuno rastrojenom stanju, u svom stanu supruzi i sinu pretio da će ih razneti ručnom bombom, saznaje Kurir!

Prema saznanjima, sve je počelo kada je Dušan, iz još neutvrđenih razloga, počeo da viče i preti, da bi potom iz džepa izvadio ručno eksplozivno sredstvo, tvrdeći da će "sve da digne u vazduh". U tom trenutku, njegov sin je uspeo da pozove policiju.

Policijske patrole su odmah stigle na lice mesta, a nakon napete intervencije, muškarac je savladan.

Inače, prilikom pretresa, u njegovom džepu je pronađena ručna bomba, potvrđeno je našem listu.

Na teren je odmah pozvana i ekipa za uklanjanje eksplozivnih naprava (KD jedinica), koja je uspešno deaktivirala bombu, čime je sprečena moguća tragedija.

Dušanu M. je, po nalogu nadležnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan.