Stravična saobraćajna nesreća odnela je život mladića Nenada Z. (27), koji je poginuo sinoć oko 22.30 časova u Kraljevu kada je automobil marke BMW, kojim je upravljao, izleteo s puta, udario u saobraćajni znak, pa potom direktno u drvo!

Nesreća se dogodila na Žičkom putu, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Nenad možda učestvovao u ilegalnoj uličnoj trci, zbog čega se kao jedan od pravaca istrage ispituje i to.

- Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Prvo je udario u metalnu svetiljku, vukao je nekoliko metara, a zatim se zakucao u drvo. Nije bilo tragova kočenja, što dodatno pojačava sumnju da je brzina bila ekstremna - otkriva izvor blizak istrazi za Kurir.

Ulica poznata po divljim vožnjama!

Kako pričaju meštani iz ovog dela Kraljeva, noćne trke i jurnjava su gotovo svakodnevica.

- Prizor je bio jeziv, a pre toga se čuo prasak, međutim, čim je udario u drvo, nije mu bilo spasa. Kažu da se trkao sa drugovima i da su išli preko 150 km na sat. A to nažalost nije jedini slučaj, često se u ovom delu trkaju, bilo je pitanje vremena kada će neka trka odneti mladi život - rekao je komšija koji živi nedaleko od mesta nesreće.