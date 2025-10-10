Slušaj vest

Muškarac S. D. (65), uprkos naporima lekara da mu spasu život, preminuo je u Urgentnom centru nakon što je jutros pucao na sebe u dvorištu porodične kuće na Zvezdari.

Kako se saznaje, pored njega je pronađen pištolj marke "Zastava M-88", iz kojeg je, prema prvim informacijama, ispalio hitac sebi u telo.

Podsetimo, S. D. je danas u ranim jutarnjim časovima u dvorištu porodične kuće pucao u sebe iz vatrenog oružja.

Povređeni muškarac davao je znake života kada su na lice mesta stigli lekari Hitne pomoći. On je u teškom stanju hitno prevezen u Urgentni centar Prevezen je u Urgentni centar, gde su se lekari satima borili za njegov život, ali je, nažalost, preminuo od zadobijenih povreda.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a u toku je i prikupljanje informacija koje bi mogle da rasvetle okolnosti i motiv ovog čina.

Prema nezvaničnim informacijama, S. D. je imao dozvolu za oružje.

Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom incidentu, niti da li su u pitanju porodični, zdravstveni ili drugi problemi.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve detalje ovog događaja.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja