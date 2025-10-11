Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Velikom Gradištu odloženo je suđenje okrivljenoj majci šestoro dece (45) koja se tereti da se porodila nakon dočeka Nove godine, a zatim ubila svoju novorođenu bebu i odnela telo na groblje. 

Podsetimo, da je majka počinila krivično delo ubistvo deteta pri porođaju otkriveno je dve nedelje nakon zločina, kada joj je naglo pozlilo usled brojnih komplikacija. Lekari u Opštoj bolnici u Požarevcu utvrdili su da se pacijentkinja nedavno porodila, ali da dete nije evidentirano i tako je klupo počeo da se odmotava, pa su ubrzo obavešteni i policija i nadležno tužilaštvo. Nakon istrage Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu 30. aprila podiglo je optužnicu protiv osumnjičene žene.

Kako smo već naveli, glavni pretres je odložen, ali je doneta odluka da se odrade dodatna veštačenja. 

groblje u selu nadomak Velikog Gradišta gde je ostavljena beba Foto: Kurir.rs

- Očekuje se u narednom periodu pored saslušanja svedoka, da se dostavi i neka dodatna dokumentacija, odnosno veštačenje koje će pomoći u predmetu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Velikom Gradištu - navodi naš izvor. 

Inače, da podsetimo, tokom istrage okrivljena je priznala da je počinila zločin, a potom detaljno opisala kako je i gde odnela devojčicu koju je tek rodila.

- Policijski službenici su odmah otišli na groblje nadomak Velikog Gradišta, koje se nalazi u blizini porodičnog doma njene majke. Tamo su pronašli torbu u kojoj je bilo umotano novorođenče, mrtvo. Na prošlom ročištu okrivljena je izjavila da nije kriva, a potom izgovorila: "Za sve su krivi moja majka i sin!" Svi su bili iznenađeni ovom izjavom okrivljene. Inače, majka osumnjičene iskoristila je zakonsko pravo da ne svedoči  - podseća naš dobro obavešten izvor.

Majka koja je osumnjičena da je ubila svoje novorođenče Foto: Privatna Arhiva

Istragom tužilaštva je, da podsetimo, utvrđeno da se optužena u jutarnjim časovima 1. januara 2025. godine rodila živu ćerku koju je nakon porođaja uvila u garderobu, peškir, a zatim tako umotano novorođenče stavila u torbu koju je zatim vezala. Torbu je odnela na njivu u blizini seoskog groblja. Devojčica je usled nedostatka vazduha počela sve teže da diše, da bi na kraju nažalost došlo do gušenja.

Tužilaštvo je uz optužni akt predložilo i visinu kazne, a to je najmanje dve godine zatvora za krivični delo koje je počinila. Inače, osumnjičena može za ovo krivično delo biti osuđena najviše na pet godina zatvora.

