Slušaj vest

Nišlijka Tamara Lapadatović (35) poginula je pre godinu dana u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim dečkom, državljaninom Crne Gore, Aleksandrom Jokanovićem (30) u Njujorku. Njihova porodica i prijatelji ovih dana , u znak sećanja na njih objavljuju potresne poruke kako na društvenim mrežama tako i u čituljama.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila se u nedelju 13. oktobra oko 4.40 sati kada su se motorom sudarili sa džipom "tojota rav 4" u blizini 3. avenije na Menhetnu. Jokanović je, kako su preneli američki mediji, vozio dvotočkaš, dok je Tamara bila iza njega. Nakon sudara pali su sa motora i završili su jedno pored drugog nasred raskrsnice. Od zadobijenih povreda su preminuli na licu mesta, a vozač džipa transportovan je u lokalnu bolnicu.

Lepa Tamara Lapadatović preminula u nesreći Foto: Instagram/tamara_lapadatovic

Tuga za tobom ne prolazi

Kako smo već napomenuli, prijatelji prelepe Nišlijke ostavljaju bolne poruke na mrežama povodom godišnjice.

- Kažu ljudi proći će... Ne, ne prolazi! Nešto što se voli srcem nikad ne može proći kao što neće ni ona! Moja Tamara je bila čista, iskrena i nikad dok živim ne može da prođe bol koju osećam za tobom. Retko ko će to razumeti. Ko bi mi dao toplinu kad mi najteže bude - piše u prvom delu objave na Instagram profilu neutešne drugarice poginule Nišlijke:

- Reči su suvišne kad je ovako prijateljstvo u pitanju i negovaću ga sve dok znam da negde postojiš. Nikada se nećemo razdvojiti moja Tamara. Negovaću ono što je ostalo iza tebe. Dok mene ima, ima i tebe, i ti si tu. Volim te zauvek.

"Neka počiva u miru naša Tamara", "Ne mogu da verujem da je već godina prošla od kada te nema", "Tuga i dalje kad pomislim na lepu našu Tamaru, život nije bio pravedan", "Samo osmeh da ti vidim, pa da zalečim sve rane koje su nastale onog dana kada si iznenada otišla" - samo su nekie od poruka upućene Tamari Lapadatović.

Aleksandar Jokanović Foto: Printscreen/gofundme.com

Poseta večnoj kući

Godišnji pomen neutešna porodica Jokanović daće za njihovog milog momka koji je tragično nastradao u Crnoj Gori.

- Bolnih je godinu dana od kada nas je napustio naš voljeni Aleksandar. Pomen će se održati kod njegove večne kuće u subotu, 11. oktobra, u 9 časova. Pozivamo rodbinu, kumove, prijatelje da u tišini i molitvi zajedno odamo počast našem anđelu - u potpisu ove čitulje stoji neutešna porodica, dok na društvenim mrežama prijatelji pišu da su ostali bez sokola koji je plenio lepotom i dobrotom.

Kako su ranije pisali američki mediji, nakon nesreće veliki broj pripadnika policije, lekara Hitne pomoć i vatrogasaca bili su na mestu nesreće, a nakon silovitog udarca Tamara i Aleksandar su pali sa motora koji je bio potpuno smrskan. Njihove kacige bile su pored njih što govori da su imali odgovarajuću opremu za vožnju.