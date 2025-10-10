Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu je najavilo da će uložiti žalbe na presudu okrivljenima za pripremanje ubistva Luke Bojovića, koji su, podsetimo, danas pred Višim sudom u Beogradu osuđeni na ukupno osam godina i tri meseca zatvora, ali za blaže krivičnolo - dogovaranje izvršenja krivičnog dela.

- VJT u Beogradu najavilo je da će uložiti žalbe na presudu okrivljenima za pripremanje ubistva Luke Bojovića po prijemu pisanog otpravka presude, kojim su danas osuđeni za lakše krivično delo - dogovanje izvrsenja krivičnog dela. Žalba ce biti uložena i zbog visine izrečenih kazni - rečeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu.

Podsetimo, Nikola Pavlović, Milan Ilić, Filip Karavelić i Saša Kuzmanović prvobitno su se teretili za krivično delo teško ubistvo u pripremi, s obzirom na to da, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, postoji opravdana sumnja da su ovi osumnjičeni od početka februara do 10. maja 2024. godine zajedno, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njegovo izvršenje.

Međutim, kako je danas rečeno u izricanju presude, sva četvorica su osuđeni za blaže krivično delo - dogovor izvršenja krivičnog dela za koje je maksimalna kazna zatvora godinu dana.

- Nikola Pavlović, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri meseca, za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na dve i po godine, i za krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela na godinu dana. Saša Kuzmanović dobio je godinu dana zatvora za dogovor o izvršenju krivičnog dela, dok je oslobođen optužbi za nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - saopštila je sudija tokom objavljivanja presude, pa potom nastavila:

- Milan Ilić, koji je prema optužnici prodajom kokaina pribavljao novac za ubistvo, osuđen je na tri godine zatvora, a u njegovoj garaži pronađeno je 73,26 grama kokaina i vagica za merenje. Na kraju, za Filipa Karavelića, nije dokazano da je organizator grupe, ali jeste dokazano da je postojao dogovor između njega Pavlovića i Kuzmanovića, i on je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela dogovor o izvršenju krivičnog dela.

Dakle, kako je rečeno, sud jeste utvrdio da je došlo do dogovaranja ubistva, a sve okolnosti ukazuju da je predmet događaja bio upravo Luka Bojović, odnosno ovakva organizacija upućuje da je volja i svest bila da se liši života Luka Bojović.

Kako je na kraju naglasila sudija, sud je ukinuo pritvor svoj četvorici, a vreme provedeno iza rešetaka biće im uračunato u kaznu.

Takođe, kao olakšavajuće okolnosti uzete su to, kako je sudija navela, da su sva četvorica optuženih porodični ljudi, dok su Ilić, Kuzmanović i Karavelić neosuđivana lica, s tim da je Pavlović jedini ranije osuđivan tri puta, što kod njega to predstavlja otežavajuću okolnost.

Podsećamo, Luka Bojović se nije pojavio na izricanju presude, niti se pridružio krivičnom gonjenju optuženih.