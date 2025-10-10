Hronika
BMW-om IZLETEO S PUTA I PROBIO OGRADU! Saobraćajna nezgoda u Vranju - pogledajte šta je uspeo da uradi (FOTO)
U Vranju je danas oko 16 i 10 časova došlo do saobraćajne nezgode - izletanja vozila s puta.
Naočigled prolaznika, automobil marke “BMW” išao je iz pravca kasarne kada je i izleteo i popeo se na ogradni zid tržnog centra koji se nalazi na ulazu u grad Vranje.
Saobraćajna nezgoda dogodila se kod skretanja za tržni centar.
Foto: Kurir/T.S.
Do izletanja vozila, je prema rečima očevidaca najverovatnije došlo zbog neusklađene brzine, a vozač je po svemu sudeći izgubio kontrolu nad vozilom, nezvanična su saznanja Kurira.
Kako se saznaje na sreću nema povređenih, policija je na licu mesta i vrši uviđaj.
