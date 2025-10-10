Slušaj vest

U Vranju je danas oko 16 i 10 časova došlo do saobraćajne nezgode - izletanja vozila s puta.

Naočigled prolaznika, automobil marke “BMW” išao je iz pravca kasarne kada je i izleteo i popeo se na ogradni zid tržnog centra koji se nalazi na ulazu u grad Vranje.

Saobraćajna nezgoda dogodila se kod skretanja za tržni centar.

Foto: Kurir/T.S.

Do izletanja vozila, je prema rečima očevidaca najverovatnije došlo zbog neusklađene brzine, a vozač je po svemu sudeći izgubio kontrolu nad vozilom, nezvanična su saznanja Kurira.