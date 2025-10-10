Slušaj vest

Bahrudin Šahman (60), državljanin Srbije poreklom iz Novog Pazara, nestao je 5. oktobra 2025. u gradu Viernheim (Nemačka). Tog jutra je, kao i obično, automobilom odvezao suprugu na posao, ali se nije pojavio u dogovoreno vreme da je pokupi nazad. Porodica ga nije uspevala kontaktirati te je prijavila nestanak lokalnoj policiji. Već sledećeg dana, 6. oktobra, nemačka policija je pronašla Šahmanovo vozilo napušteno na planinarskom parkingu Heiligenberg/Thingstätte iznad Heidelberga. Otkriće auta na ovom izletištu ukazivalo je da je nestali mogao krenuti u šetnju obližnjom šumom, s obzirom na to da je bio strastveni planinar. Zbog te pretpostavke – i činjenice da je Šahman bio zavistan od redovne terapije lekovima, što je izazvalo dodatnu zabrinutost – policija nije isključivala mogućnost nezgode na terenu.

Nemačke službe odmah su pokrenule opsežnu potragu na području Heidelberga. U nedelju naveče 5. oktobra iznad brda Heiligenberg kružio je policijski helikopter, dok su na tlu angažovani i timovi sa psima tragačima. Uprkos intenzivnim merama pretrage terena tokom narednih dana, uključujući pretraživanje gustog šumskog područja oko nalazišta automobila, sve do četvrtka nije bilo nikakvih konkretnih tragova o nestalom.