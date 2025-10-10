Slušaj vest

Danas se navršava 27 godina od ubistva inspektor Odeljenja za istrage beogradske policije Prvoslava Obradovića. On je ubijen prilikom pokušaja hapšenja Josipa Golomejića, poznatog po nadimku Josip Šiptar.

Golomejić je povezivan sa "zemunskim klanom", u kome je "nosio" isti nadimak kao njegov vođa - Dušan Spasojević Šiptar, ubijen u martu 2003.

Inspektor Obradović nastradao je 10. oktobra 1998. u Užičkoj ulici u Železniku. Policija je tada opkolila Golomejićevu kuću, jer je za njim bila raspisana poternica, s obzirom na to da se nije odazvao na izdržavanje zatvorske kazne zbog dilovanja heroina. Dok je bežao pred policijom i iskakao kroz prozor, Golomejić je zapucao i ubio Obradovića. Josip je uspeo da umakne policiji, a iste noći pobegao je iz Srbije u Hrvatsku, gde se skrivao godinu dana. Uhapšen je krajem oktobra 1999. godine na slovenačko-austrijskom graničnom prelazu Karavanke na osnovu međunarodne poternice.

Golomejić je osuđen za ubistvo policajca i poslat u Zabelu, ali je već posle tri godine prebačen u poluotvoreni paviljon, što znači da je vikendima izlazio iz zatvora. On je i dok je bio iza rešetaka vodio prodaju droge, a isto je činio i kada bi se našao na slobodi. Upravo je tokom jednog takvog vikenda 2009. uhapšen, a beogradska policija mu je u stanu pronašla 110 grama kokaina i 120 grama heroina, kao i pištolj za koji nije imao dozvolu.

Iz zatvora je izašao 2014. i od tada je boravio u Hrvatskoj, čije državljanstvo ima (kao i srpsko).

On je ponovo uhapšen, tada u Zadru, u novembru 2018. Hrvatska policija je tada kod njega poronašla 232 grama kokaina, automatsku pušku, municiju, pištolj, veću količinu novca i više mobilnih telefona za kriptovanu komunikaciju.

"Golomejić se već dugo povezuje s kriminalnim organizacijama u susednim državama, ali i sa kriminalcima iz okoline Zadra. Proverava se da li je on bio spona između hrvatskog i srpskog podzemlja, otkako je pre dve godine došao u Hrvatsku", pisali su tada hrvatski mediji.

Hrvatski mediji naveli su tada i da je policija najverovatnije duže vreme držala na oku Golomejića, koji je zaustavljen u rutinskoj kontroli.