TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMERCA U SMERU KA GRADU: Vatrogasci pokušavaju da izvuku povređenog muškarca iz vozila
BEOGRAD - Na auto-putu kod Autokomerca, u smeru ka gradu, dogodila se teška saobraćajna nesreća.
Prema prvim informacijama, povređena je jedna muška osoba. Na lice mesta odmah su upućene hitne službe i vatrogasci, koji pokušavaju da izvuku povređenog iz vozila.
Muškarac je živ, ali ima vidljive povrede i krvarenje iz glave.
Zbog nesreće se na ovom delu auto-puta stvaraju velike gužve i zastoji u saobraćaju.
Kurir.rs/Telegraf
