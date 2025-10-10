Slušaj vest

Crnogorska policija danas je na više lokacija tragala za odbeglim pripadnicima crnogorskih klanova - kavačkog i škaljarskog.

Prema istim informacijama, oni su izvršiliu upade i pretrese na 15-ak lokacija na kojima su tragali za beguncima Ljubom Milovićem i Nenadom Nenom Kaluđerovićem, visokopozicioniranim kavčanima.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Nenad Kaluđerović Foto: Printscreen Twitter

Prema istim informacijama pretresene su i kuće nekoliko pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana...

U toj akciji u pretresima izvršenim u više opština oduzeto je šest pušaka, dva pištolja, oko 200 komada municije, startni pištolj, vazdušna puška, bajoneti i mobilni telefoni, dok su dvije osobe uhapšene, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su pretreseni objekti za koje se sumnja da ih koriste osobe koje su potraživane na nacionalnom i međunarodnom nivou, operativno interesantne i sa njima povezane osobe, članovi organizovanih kriminalnih grupa, kao i osobe za koja se sumnja da ilegalno poseduju oružje.

Pretresi su izvršeni u Grahovu, Danilovgradu, Podgorici, Budvi, Ulcinju, Plavu i na Cetinju.

Danilovgradska policija, kako se dodaje, pretresla je stan N.P. (56), pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe kod kojeg je pronađen i oduzet tromblonski nastavak za pušku i puška za podvodni ribolov.

Navodi se da je od M.V. (32), člana organizovane kriminalne grupe, oduzeta manja količina municije, redenik za municiju i dva bajoneta.

"Sa događajem je upoznat državni tužilac u Podgorici koji je naložio veštačenje predmeta", dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su pretreseni poslovni objekti u kojima borave pripadnici organizovane kriminalne grupe - V.S. (37), i S.S.(26), kao i pretresi prostorija i vozila na četiri lokacije kod operativno interesenatnih osoba V.P.(41) i R.P.(36).

Službenici nikšićke policije, kako se dodaje, pretresli su porodične kuće i objekte koji se nalaze u mestu Grahovo kod operativno interesantnog A.L. (45), od kojeg je oduzeta vazdušna puška sa tri kutije pripadajuće municije i bajonet.

Navodi se da A.L. za oružje i municiju nije posedovao odgovarajuću dokumentaciju.

Iz policije su rekli da je kod Lj.M. (67) pronađena i oduzeta municija različite vrste i kalibra.

"Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću, koji će se o pravnoj kvalifikaciji izjasniti nakon izvršenih veštačenja", naveli su iz policije.

Oni su kazali da su službenici podgoričke policije pretrsli kuće R.J.(62) iz Podgorice, na dve lokacije i oduzeli dve puške, od kojih jednu u ilegalnom posedu i 78 komada municije različite vrste i kalibra.

Navodi se da je državni tužilac u ODT-u u Podgorici naložio sprovođenje odgovarajućih veštačenja nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji dela.

"Policija je u Podgorici izvršila i pretresla kuće koju koristi B.B.(47) i kod istog pronašla i oduzela pištolj marke "Crvena zastava" u ilegalnom posedu", kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, po nalogu državnog tužioca B.B. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Pretresom kuće koju koristi J.R. oduzeta je lovačka puška i 40 komada pripadajuće municije", kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da su službenici policije u Plavu pretresli porodičnu kuću i druge pomoćne objekte koje koristi E.H. (25).

"Kod njega su pronađene i oduzete tri puške, pištolj, 55 komada municije i dva redenika za lovačku municiju - sve u ilegalnom posedu", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je po nalogu državnog tužioca u ODT u Plavu E.H. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Službenici odjeljenja bezbednosti Ulcinj i Bar su uz asistenciju Posebne jedinice policije pretresli objekte koji koristi A.U.(48), osoba bliska operativno interesantnom S.U.(40) i tom prilikom pronašli manju količinu kokaina”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da će protiv A.U. biti podneta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Policija je u Budvi pretresla je stan i putničko motorno vozilo koje koristi M.Z. (46) i kod njega pronašla i oduzela startni pištolj za koji nije posedovao odgovarajuću dokumentaciju", kaže se u saopštenju.