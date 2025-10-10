Slušaj vest

Ratu kotorskih klanova koji traje više od decenije ne nazire se kraj, što potvrđuje i misteriozna čitulja koja je osvanula u jednim crnogorskim novinama nakon mafijaškog ubistva Bobana Sjekloće, pripadnika "škaljarskog klana", čije je telo 5. oktobra pronađeno nadomak Kotora.

Postavlja se pitanje da li ova čitulja nosi direktnu osvetničku poruku suparničkom klanu, o čemu je za emisiju "Crna hronika" govorio i advokat Predrag Savić.

Na pitanje da li se može očekivati smirivanje situacije, Savić je istakao da sve ukazuje na suprotno.

- Ovo najnovije ubistvo pokazuje da se rasplamsava rat između dve mafijaške grupe koje su formirane pod okriljem države. Do sada su oni ubijali snajperima, bombama, trovali se međusobno, napadali u tunelima, pucali na motoriste i suprotno klanu, a sada imamo slučaj da se ta ubistva događaju na zabitim mestima - rekao je Savić.

Foto: Kurir Televizija

Opisao je i lokaciju poslednjeg zločina:

- Selo Ugnji je jedna poprilična zabit, skreneš sa puta od Cetinja ka Petrovcu sa leve strane kada ideš od Cetinja i izađeš u jedan klanac u potpuno beznadje. Ako te je tu neko dovukao, teško pitanje šta si mogao tražiti u Ugnjima. Ima desetak kuća, prelepe kuće, ali skoro zapustilo selo.

Savić je istakao da su poslednja ubistva vezana isključivo za pripadnike škaljarskog klana, dok su kavčani zasad netaknuti.

- Ubijen je takođe, kažu, pripadnik škaljarskog klana. E sad, tu je još veća stvar što je on bio u begstvu, što nije bio dostupan državnim organima. Stigli su ga kavčani i ubili. On je duži vremenski period izmicao poterama, kažu pretresali su njegovu kuću više puta na Cetinju.

Dodao je da je ravnoteža moći ozbiljno narušena.

1/7 Vidi galeriju Ubijeni škaljarci u Crnoj Gori za dva meseca - Ivanović, Belada, Krivokapić i Sjekloća Foto: Kurir, Printscreen/RTCG, Privatna Arhiva, Printskrin

- Škaljarci su sve češće žrtve, a poslednja tri, četiri ubistva vezana su za njih. Kavački klan, na čelu sa Zvicerom, ostaje potpuno neoštećen. Njihovo skrivanje i metodi delovanja za sada se čine uspešnim, za razliku od ovih škaljaraca koji sve češće gube glavu.

Na pitanje da li može biti pobednika u ovom sukobu, Savić je kategoričan.

- Očito da tu ne može biti ni pobednika niti dobitnika.

Ipak, dodaje da se vidi blago pomeranje u radu institucija, ali da je borba daleko od kraja.

- Država kako je počela da radi, i ako je razrešila predmet ubistava u Ugnjima i prethodne pokušaje ubistava, znači da se nešto pomera i da se te mafijaške organizacije polako skraćuju.

Advokat o likvidacijama škaljaraca i njihovom povezanošću sa selom Ugnji Izvor: Kurir televizija

Prema rečima Savića, kriminalne organizacije u Crnoj Gori postale su toliko jake da se njihova moć meri i sa državnom.

- Ogromne su količine novca u opticaju i te kriminalne organizacije izgledaju u nekom trenutku čak i jače i moćnije od države, kako u finansijskom, tako i u političkom smislu. Njihovi uticaji nisu zanemarljivi. Kad god se dogodi neki mafijaški obračun, slede i politički zahtevi ka Briselu od strane određenih opozicionih grupacija.

Zaključuje da je država Crna Gora na ozbiljnom ispitu i da joj je pomoć iz inostranstva neophodna.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs