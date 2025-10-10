Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M .K. (51), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delonedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Njega je policija ubrzo identifikovala i pronašla nakon što je danas oko 10,20 časova u Bulevaru despota Stefana polomio staklo na ulaznim vratima prostorije koje koristi Srpska napredna stranka, a potom se udaljio.

Foto: Mup

Policija je pregledom kod njega pronašla pištolj „Bereta“ kalibra 7,65 milimetara sa izbrušenim fabričkim brojem, jednim metkom u cevi i pet metaka koji su se nalazili u okviru pištolja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.