U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na deonici puta Zaječar - Paraćin, u blizini Boljevca, na mestu poznatom kao Valakonjsko brdo, poginula je žena stara 60 godina.

Žena je upravljala putničkim vozilom marke "Fiat 500L", zaječarskih registarskih oznaka. Tragedija se dogodila kada je došlo do direktnog sudara automobila i kamiona, potvrdili su iz Policijske uprave Zaječar.

- Ovo je veoma opasna deonica puta. Iako ima tri trake, vozi se brzo, a na asfaltu ima neravnina i oštećenja koja mogu dovesti do toga da vozači izgube kontrolu nad vozilom i da dođe, kao u ovom slučaju, do udesa sa smrtnim ishodom. Strašno je ovo gledati, tragedija, baš. Ljudi moraju da shvate da je oprez neophodan - rekao je uznemireni meštanin Boljevca koji se zatekao na putu u trenutku nesreće.