Večeras je došlo do teške saobraćajne nezgode na auto-putu kod Ćuprije, u smeru ka Nišu.

Prema snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192.rs, jedno vozilo se zabilo u bankinu.

Za sada nema informacija o stanju učesnika, a na ovom delu puta stvaraju se zastoji u saobraćaju.

Kurir.rs

