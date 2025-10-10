Večeras se na auto-putu kod Ćuprije u smeru ka Nišu dogodila teška saobraćajna nesreća. Jedno vozilo se zakucalo u bankinu, učesnici nisu povređeni ili stanje nije poznato, a saobraćaj je usporen.
udes
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA AUTO-PUTU KOD ĆUPRIJE: Vozilo se zabilo u bankinu, stvaraju se zastoji (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do teške saobraćajne nezgode na auto-putu kod Ćuprije, u smeru ka Nišu.
Prema snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192.rs, jedno vozilo se zabilo u bankinu.
Za sada nema informacija o stanju učesnika, a na ovom delu puta stvaraju se zastoji u saobraćaju.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši