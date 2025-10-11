Slušaj vest

Prema prvim informacijama sa terena, četiri osobe su povređene i zbrinute pre dolaska vatrogasaca.

Vatrogasno–spasilačka ekipa intervenisala je u rekordnom roku, a saobraćaj je bio usporen dok su uklanjane posledice saobraćajne nesreće i obavljan uviđaj. Elektrodistribucija je tokom noći radila na sanaciji stubova i mreže, pa su meštani prijavili kratkotrajne probleme sa napajanjem.

Nezvanično, u vozilu su, pored vozača, bile još tri osobe, među njima i dve maloletnice. Takođe, nezvanično se pominje da je vozač mogao biti pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci — zvanična potvrda MUP-a o rezultatima alkotesta i toksikologije još se čeka.

Stepen povreda putnika do zaključenja teksta nije saopšten.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti nezgode: brzina, stanje kolovoza, eventualna neprilagođena vožnja i druge činjenice biće poznate po okončanju istrage. Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu, poštuju ograničenja i ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili droga.