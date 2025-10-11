Slušaj vest

On je osumnjičen da je na parkingu između zgrada u Zemunu prišao sa leđa ženi M. S. (73) i strgao joj zlatni lanac sa vrata, nakon čega je pobegao.

- S obzirom da je mesto izvršenja krivičnog dela pokriveno video nadzorom, izvršilac krivičnog dela je identifikovan, uhapšen i doveden na saslušanje u tužilaštvo kojom prilikom je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - piše u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, i dodaje se:

- Imajući u vidu da iz izveštaja iz kaznene evidencije proizlazi da je okrivljeni devet puta pravnosnažno osuđen zbog izvršenja krivičnih dela protiv imovine, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

