Ivanoviću su stavili lisice zbog sumnje da je njegova kompanija godinama skrivala da je pet stanova u "Master kvartu" kupio odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, a potom, da bi prikrio vlasništvo, nekretnine ostavio upisane na preduzeće koje je gradilo kompleks u Podgorici.

Ivanović je po nalogu SDT uhapšen juče ujutru, a na teret mu se stavlja sumnja da je počinio krivično delo pranje novca.

On je sinoć saslušan u SDT-u, gde je odgovarao na pitanja, a potom mu je određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje u Podgorici izvršava hitne dokazne radnje prema fizičkim i pravnim licima i radnje lišenja slobode fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično delo pranje novca - saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo.

Da se u "Master kvartu" nalaze Zvicerove nekretnine od ukupno 363 m², SDT je otkrio tokom 2023. godine, u okviru proširene finansijske istrage protiv odbeglog šefa kavačkog klana, zbog čega su od Višeg suda tražili da se i na tu imovinu, upisanu na kompaniju "Master inženjering", stavi privremena zabrana raspolaganja.

1/6 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Reč je o dupleksu broj 38, površine 85 m², stanu pod brojem 39, dupleksu sa potkrovljem i tavanom od 82 m², stanu na VIII spratu površine 52 m², nekretnini od 72 m², ali i još jednoj iste veličine i na istoj etaži kompleksa.

U "Master kvartu", kompleksu od 45.000 kvadrata, i dalje veliki broj stanova je upisan na firmu „Master inženjering“.

Tokom izviđajnog postupka, krajem maja prošle godine, sa leta za Beograd "skinut" je jedan arhitekta iz Beograda, a potom su tokom informativnog razgovora od njega prikupljeni podaci o uređenju enterijera brojnih stanova, ali i o klijentima koji su ga angažovali za poslove u Crnoj Gori.

Nakon toga, početkom juna prošle godine, usledilo je višednevno pretresanje stanova u „Master inženjeringu“.

Službenici SPO tada su pretresli i „ničiju kuću“ na podgoričkom brdu Gorica, za koju osumnjičeni Vladan Ivanović godinama tvrdi da je u njegovom vlasništvu.

Pet stanova u centru istrage

Pet stanova, za koje je SDT prikupio dokaze da ih je od „Master inženjeringa“ kupio Zvicer, bili su deo pravne bitke između Tužilaštva i Višeg suda u Podgorici, nakon što je tražena privremena mera zabrane korišćenja i raspolaganja nekretninama.

Istražni sudija Višeg suda je, na zahtev SDT-a, rešenjem odredio privremenu meru obezbeđenja zabrane korišćenja i raspolaganja, zbog postojanja osnovane sumnje da je reč o imovini stečenoj kriminalnom delatnošću.

Na to rešenje žalbu je uložila kompanija „Master inženjering“, pa je krivično veće Višeg suda, kojim je predsedavao sudija Zoran Radović, u žalbenom postupku ukinulo privremenu meru.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Pravosnažno rešenje veća Višeg suda u Podgorici doneto je 10. oktobra 2023. godine.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković uložio je Vrhovnom sudu zahtev za zaštitu zakonitosti, koji je usvojen, uz obrazloženje da je odluka „krivičnog veća Višeg suda u Podgorici nezakonita, nejasna i nelogična“.

VDT je 24. jula prošle godine saopštilo da je „usvajanjem zahteva za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva utvrđeno da je veće Višeg suda u korist okrivljenog Zvicera povredilo zakon, odlukom da u žalbenom postupku ukine privremenu meru obezbeđenja i zabrane korišćenja i raspolaganja nekretninama za koje se osnovano sumnja da su stečene kriminalnom delatnošću“.

Vrhovni sud je, po zahtevu VDT-a, utvrdio da je veće Višeg suda u Podgorici, odlučujući da ukine rešenje istražnog sudije o određivanju privremene mere obezbeđenja zabrane korišćenja i raspolaganja nepokretnosti, iznelo potpuno nejasne i u znatnoj meri protivurečne razloge.

„Potvrđeno je da su odlukom veća Višeg suda u Podgorici počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću“, pisalo je tada u saopštenju Vrhovnog državnog tužilaštva.

Zvicer i šverc kokaina

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je nekoliko optužnica i otvorilo više krivičnih, ali i finansijsku istragu protiv odbeglog Radoja Zvicera zbog optužbi da se bavio prekookeanskim švercom kokaina iz Latinske Amerike u Evropu i Australiju, da je naredio i organizovao više ubistava i pokušaja likvidacija.

Uvidom u Upravu za nekretnine vidi se da je na ime Radoja Zvicera zvanično upisano samo oko 3.000 kvadrata šume treće klase u kotorskom naselju Kavač.

Foto: Privatna Arhiva

Na tu imovinu su upisani i tereti, odnosno zabeležbe rešenjem veća Višeg suda u Podgorici, koje je na zahtev SDT-a odredilo privremenu meru obezbeđenja zabrane korišćenja i raspolaganja.

Prva zabeležba, odnosno privremena mera, upisana je 25. januara 2023. godine na parcelu za koju je tužilaštvo tražilo zabranu korišćenja još 23. avgusta 2022. godine.

Na drugu parcelu pod šumom od oko 1.000 m² privremena mera je upisana 6. aprila 2023, dok je još jedna zabeležba, privremena mera, uvedena i za plac od 1.092 kvadrata, 18. septembra 2023. godine.

Još se izviđa "ničija kuća"

Specijalno državno tužilaštvo još uvek izviđa predmet koji je formiran oko luksuzne kuće, pored vile „Gorica“, poznate kao „ničija kuća“.

Vila se nalazi na parceli koja je, prema podacima iz katastra, u svojini Glavnog grada, dok pravo korišćenja ima vlasnik firme „Master inženjering“ Vladan Ivanović.

„Ničija kuća“, koja se više od decenije gradi na Gorici, dospela je u žižu javnosti nakon što je optuženi vlasnik Atlas grupe Duško Knežević 2019. godine izjavio da se gradi za tadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, ali da se formalno vodi na njegovog prijatelja Vladana Ivanovića.

Tokom prošlogodišnjeg pretresanja vile, Ivanović je saopštio da to nije „ničija“ već njegova kuća, te da je plac kupio 2009. godine i gradio nekretninu sa namerom da je proda.

Đukanović je negirao da je kuća njegova, rekavši da mu je Ivanović nudio da je kupi, ali da mu je cena bila previsoka. Ipak, nije isključio mogućnost da je „nekada“ kupi.

Ivanović je 1999. godine osnovao građevinsku kompaniju.