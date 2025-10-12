Slušaj vest

Suđenje Martonu Robotki (37) iz Srbobrana, koji se tereti za ubistvo majke Mirjane,počeće 31. oktobra, za kada je zakazan glavni pretres.

Okrivljeni će tada u Viši sud u Somboru biti doveden iz pritvora, koji mu je poslednji put produžen rešenjem vanpretresnog veća somborskog Višeg suda i koji može da traje najduže do 1. novembra.

Marton Robotka se optužnicom tereti za krivično delo teško ubistvo, koje se dogodilo u noći između 7. i 8. januara, a telo Mirjane Robotke (79) nađeno je u jutarnjim časovima u njihovoj porodičnoj kući u Srbobranu.

Foto: Facebook

Prema rečima komšija stradale žene i njenog sina, Marton je oko 6.30 časova na ulici sreo komšiju i rekao mu da mu je majka umrla i da ne zna šta da radi. Ubrzo potom jedna komšinica je pozvala Hitnu pomoć, ali je, nažalost, lekarska ekipa mogla samo da konstatuje smrt žene koja je na telu imala povrede. O tim povredama su lekari obavestili policiju.

- Bio sam zatečen i izjavio mu saučešće. Delovao mi je pomalo smušeno, ali tome nisam pridavao značaj. Normalno mi je bilo da je čovek sluđen kada ga zadesi takva nesreća. Međutim, sada kada "vratim film", znajući šta je učinio, nije mi uopšte delovalo kao da se kaje i da mu je žao, već da pokušava da nađe način da se izvuče iz svega - priča Martonov komšija.

Okrivljeni Marton Robotka je, kako su rekli u Osnovnom sudu u Vrbasu, triput pravnosnažno osuđivan zbog nasilja u porodici. Poslednji put je to bilo 2022. godine kada je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dve godine. Prethodno je 2019. osuđen na godinu i dva meseca, a godinu ranije na godinu dana zatvora.

- Bio je sklon alkoholu, svađao se stalno s majkom i tukao je, a čak se i ona propila od muke. Nigde nije bio zaposlen, već je radio sezonske poslove koje su mu "nameštale" komšije, a kada bi primio novac za određeni posao sve bi ubrzo potrošio na alkohol - rekla je ranije prijateljica pokojne Mire.

Takođe, izricane su mu i hitne mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, i to 2019. i 2022. godine.