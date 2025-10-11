Slušaj vest

Prizori užasa jutros su zatekli stanare u jednoj zgradi u Batajnici gde je stan u prizemlju potpuno izgoreo u požaru koji je buknuo sinoć nešto pre ponoći, a od nameštaja i zidova ostala je samo crna garež i pepeo.

Prema prvim informacijama, vatra je izbila u dnevnoj sobi, a plamen se za svega nekoliko minuta proširio na ceo stan.

Vatrogasci su na lice mesta stigli brzo, ali kada su ušli unutra, sve je već bilo u plamenu!

- Sve je pucalo i prštalo, kao u paklu! Dim se širio velikom brzinom i to odjednom, plašili smo se da će se proširiti i na ostatak zgrade - kaže za Kurir žena koja živi u blizini.

Kako se može videti, jutros, na zgarištu prizor je kao iz horor filma. Zidovi pocrneli, plafon urušen, pod prekriven pepelom. Prozori su popucali od toplote, a od svega je ostao samo dim i miris gareži.

- Vatrena stihija bila je toliko jaka da je progutala sve što je bilo unutra. Na sreću, niko nije povređen, ali materijalna šteta je ogromna, stan je potpuno uništen - kaže naša sagovornica.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar, ali se, kako saznajemo na licu mesta, sumnja da je upaljena sveća pala i napravila užas.

Inače, na svu sreću, žrtava u ovom požaru nije bilo. Hitna pomoć je u svakom slučaju brzo reagovala, a četiri osobe, od toga tri maloletne, odmah su prevezene kolima hitne, s obzirom na to da su se požalili na otežano disanje usled dima.

Kako Kurir saznaje, niko od njih nije zadobio nikakve povrede i svi su pušteni iz bolnice.