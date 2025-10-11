Slušaj vest

Dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon određenog zadržavanja, saslušao osumnjičenog D. M. (82) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilja u porodici iz člana 194 stav 2 Krivičnog zakonika i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružje i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 2 Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom je stavljeno na teret da je u petak 10. oktobra, u stanu u kojem živi sa suprugom i sinom, počinio psihičko nasilje prema članovima svoje porodice i pretio da će ih ubiti tako što će aktivirati ručnu bombu.

Prilikom saslušanja, osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je javni tužilac Prvom osnovnom sudu u Beogradu podneo predlog za određivanje pritvora, s obzirom na to da, prema stavu tužilaštva, postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svedoke kao i okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.