U tom mometu devetogodišnji dečak je bio nedaleko od mesta pada metka, odnosno na terasi, gde se igrao. Obaveštena je i policija.

Kako je mališan ispričao roditeljima, prvo se čulo neko šuštanje, a onda je video da je nešto palo u cveće.

Metak koji je pao nedaleko od dečaka Foto: Kurir.rs/B. R.

- Bilo je vruće kada je moj sin prišao - priča nam otac mališana.

Metak Foto: Kurir.rs/B. R.

Pozvali su policiju, koja je izašla na lice mesta, fotografisala, ali zrno nije uzela. Kako svedoče Kostići i u trenutku kada je policija uzimala izjave od njih nekoliko puta čuli su se pucnji, a evo i jutros se ponovilo.

Metak Foto: Kurir.rs/B. R.

- Pukom srećom se ništa nije dogodilo i nije reč o čauri, već o zrnu - kazao nam je otac deteta koje je u svom dvorištu pronašlo ispaljeni metak.