DEČAK SE IGRAO NA TERASI, METAK PAO PORED NJEGA! Drama u Prokuplju, otac za Kurir otkrio sve - Čulo se šuštanje, još uvek je bio vreo... (FOTO)
U tom mometu devetogodišnji dečak je bio nedaleko od mesta pada metka, odnosno na terasi, gde se igrao. Obaveštena je i policija.
Kako je mališan ispričao roditeljima, prvo se čulo neko šuštanje, a onda je video da je nešto palo u cveće.
- Bilo je vruće kada je moj sin prišao - priča nam otac mališana.
Pozvali su policiju, koja je izašla na lice mesta, fotografisala, ali zrno nije uzela. Kako svedoče Kostići i u trenutku kada je policija uzimala izjave od njih nekoliko puta čuli su se pucnji, a evo i jutros se ponovilo.
- Pukom srećom se ništa nije dogodilo i nije reč o čauri, već o zrnu - kazao nam je otac deteta koje je u svom dvorištu pronašlo ispaljeni metak.
Kako kažu Kostići, u daljini su u tim momentima čuli muziku, pa pretpostavljaju da je reč o nekom slavlju.