Šesto advokatsko savetovanje u organizaciji Advokatske komore Beograd (AKB) otvoreno je danas na Zlatiboru, a kao centralne teme o kojima su pravnici razmenili mišljenja ove godine izdvojili su se “Pritvor - mera obezbeđenja ili kazna", kao i “Privremena mera zaštite od nasilja u porodici”.

Predsednik AKB Momčilo Bulatović koji je i otvorio savetovanje, istakao je da su teme o kojima će se razgovarati aktuelne i značajne, kao i da bi razgovor o njima trebalo da doprinese funkcionisanju i ulozi advokata u poboljšanju zaštite ljudskih prava.

Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske komore Beograda Foto: Kurir

- Želimo da razmenimo utiske, mišljenja i vidimo šta možemo da promenimo i poboljšamo u zaštiti ljudskih prava. Advokati nisu neprijatelji države i državnih organa, mi smo saradnici države čija je dužnost da ukažu na neke loše odluke kako bi se one u budućnosti ispravile, a sve u cilju da se ljudska prava što više poštuju i država bude još bolja - rekao je na samom početku Momčilo Bulatović.

On je podsetio da je pritvor mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u postuku, ali da je u Srbiji pritvor postao pravilo, a ne izuzetak, navodeći da se u 90 posto slučajeva pritvor pretvara u kaznu.

Prisutne je pozdravila i predsednica Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesna Mijuš koja je istakla da je taj sud uvek imao dobru saradnju sa svim pravosudnim profesijama i da je sigurna da će tako biti i u budućnosti, kao i da su vrata Prvog osnovnog suda uvek otvorena za sve u pravosuđu.

Docent Prvnog fakulteta na katedri za krivično pravo Ivana Miljuš navela je da pritvor često osumnjičenom zna da izgleda kao kazna jer se izvršava u zatvoru i dodala da mnoge studije ukazuju na opasnost prekomerne upotrebe pritvora. Ona je citirala i profesora tog fakulteta dr Milana Škulića koji je pre više godina izjavio da pritvor ne sme da se pretvori u "Prokletu avliju".

Savetovanje advokata u organizaciji AKB Foto: Kurir

- Prvi kamen spoticanja u vezi sa ovom temom je prekomerna upotreba pritvora, drugi trajanje pritvora, treći je širenje uslova za produžavanje pritvora i četvrti je određivanje pritvora iz preventivnih razloga - navela je Miljuš, a njena koleginica, profesorka pravnog fakluteta dr Vanja Bajović, istakla je da u praksi, pritvor često izgleda kao kazna jer traje neosnovano dugo i dodala da advokatura ima ključnu ulogu u odbrani ljudskih prava.