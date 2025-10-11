"PRAVDA NIJE SAMO ZAKON, VEĆ I PODRŠKA VAMA - NAJMLAĐIMA" Ministar Nenad Vujić otvorio 26. Rolerijadu PLUS (Foto)
Ministar pravde Nenad Vujić otvorio je 26. Rolerijadu PLUS koja se danas održava u Beogradu, na trasi Londona do Trga republike.
Tom prilikom ministar Vujić je učesnicima manifestacije poželo puno uspeha u trkama, najmlađima i puno dobre zabave.
Istovremeno je ukazao da Ministarstvo pravde podržava ovu manifestaciju iz sredstava prikupljenih od onih koji su "nešto pogrešili".
- Vi ste ti koji su nama jako značajni i važno je da vidite da pravda nije samo zakon, nego i podrška vama - najmađima - poručio je ministar Vujić.
Ministarstvo pravde već 4. godinu zaredom podržava održavanje Rolerijade PLUS sredstvima prikupljenim od oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja).
Trke su ove godine organizovane za različite uzraste, a organizovan je i poligon spretnosti na Andrićevom vencu i zabavni park "Plava ptica" na Trgu Republike.
Program sadrži i niz dečjih predstava, igara u rekreativnim zonama, plesnih nastupa i drugih zanimljivih programa za decu.