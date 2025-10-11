Slušaj vest

Beogradskog taksistu napala su sinoć kod Beograda na vodi trojica mušterija, a nezvanično se saznaje da je jedan od napadača MMA borac Miljan Đurašinović, javnosti poznatiji po nadimku Tasmanijski đavo!

Napad na taksistu dogodio se sinoć nakon što je povezao trojicu muškaraca iz Mirijeva do Beograda na vodi.

Miljan Đurašinović Foto: Instagram

Jedan od trojice muškaraca ranije je napustio vozilo, a preostala dvojica su nastavila vožnju do Beograda na vodi.

- Uzeo sam vožnju u Mirijevu. U automobil su mi ušla tri muškarca, jedan od njih izašao je ranije, a dvojica su me napala nakon što se vožnja završila. Osećam se dobro, na sreću ni rana nije opasna, nisam zadobio teške povrede. Detalje napada, kao i inormacije o napadaču ne bih iznosio dok ne dam izjavu u policiji, čekam da me kontaktiraju inspektori kada dođu u kancelariju - rekao je taksista dan posle napada.

Kako se nezvanično saznaje, jedan od dvojice muškaraca koji su fizički nasrnuli na Aleksandra je MMA borac Miljan Đurašinović.

Nakon fizičkog sukoba napadači su pobegli, dok je taksista primljen na Urgentni centar u Beogradu gde su mu sanirane povede.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija intenzivno traga za osumnjičenim Đurašinovićem, kao i za još jednim muškarcem čiji identitet zasad nije poznat.

Sukob zbog 200 evra

Napadnuti taksista je da je trojicu mušterija vozio od Mirijeva do Beograda na vodi.

- Kada smo stigli, jedan od njih je izvadio 200 evra da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?”- pričao je povređeni taksista.

Prema njegovim rečima, potom su ga napali.

- Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posekotinu na ruci i četiri konca - rekao je taksista.

Policija radi na rasvetljavanju ovog napada, a slučaj vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.