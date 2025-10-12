Slušaj vest

Zoran Jurišić, vlasnik stana u Batajnici koji je planuo u petak malo pre ponoći, kada je od poda do plafona sve izgorelo u požaru, ispričao je za Kurir sa suzama u očima kako je u trenu ostao bez ičega.

On je rekao da je, pre nego što se vatra rasplamsala, izašao iz stana na vazduh, da prošeta. Na ulici je susreo komšiju s kojom je razmenio nekoliko reči, a potom se zaputio ka svom stanu. Kad je kročio u hodnik, kako je rekao, čuo je pucketanje, a zatim video plamen!

Foto: Kurir

- Četiri godine živim ovde bez struje, bez ičega, ali barem sam imao krov nad glavom, a sada sam ostao i bez toga. U petak uveče sam izšao da prošetam. Nisam otišao daleko, usput sam sreo i komšiju koji živi nedaleko od mene, popričao nakratko sa njim i vratio se kući. Kada sam stigao, čuo sam najpre da nešto pucketa, a onda sam imao šta i da vidim - započinje Zoran svoju ispovest za Kurir.

Kako kaže, vatra je počela velikom brzinom da se širi, Zoran kaže da je pokušao da je ugasi vodom, ali sve je bilo bezuspešno.

- Prvo nisam znao šta me je snašlo, očigledno je vatra planula zbog sveće koju, izgleda, nisam dobro ugasio pre izlaska iz stana. Pokušavao sam sam da ugasim plamen, ali vatra je bila brža od mene. Širila se brzo i kada sam video da ne mogu ništa, otrčao sam odmah do komšpi i počeo da im lupam na vrata i da vičem da spasavaju živu glavu - priča Zoran i dodaje:

- Komšije iznad mene imaju malu decu, prvo sam njih upozorio da napuste zgradu, ko zna šta bi bilo da nisam ušao na vreme. Moj stan je ceo izgoreo, a i komšijama iznad vatra je napravila štetu. Bilo je strašno, jurili smo da spasavamo glave, a od kuće ništa nije ostalo.

Ubrzo nakon dojave, policijska patrola, ekipa Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačka jedinica su izašli na teren. Borbu sa vatrenom stihijom vodilo je 22 vatrogasca sa šest vozila i požar je lokalizovan, a intervencija je trajala nešto duže od dva sata.

Foto: Kurir

- Ja sam se nagutao dima, s obzirom na to da sam bio unutra dok je to tinjalo i pokušavao da spasem barem nešto. Imam troje dece koje ne žive sa mnom, s obzirom na to da sam razveden i da živim od invalidske penzije. Pred očima su mi gorele sve stvari, pa i dečije slike koje su mi bile poređane po vitrini. Ostao sam bez ičega - uplakan priča Zoran i dodaje da nema nikoga od rodbine ko bi mogao da mu pomogne i da ne zna gde će sledećih noći spavati.