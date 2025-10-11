Slušaj vest

MMA borac Miljan Đurašinović, poznatiji kao "Tasmanijski đavo", kako Kurir saznaje, jedan je od napadača za kojima se traga nakon jezivog napada u noći između petka i subote u kom je u Beogradu izboden taksista.

Do sukoba je, kako saznajemo, došlo nakon što je taksista povezao trojicu muškaraca iz Mirijeva do Beograda na vodi. Kako je taksista ispričao za beogradske medije, jedan od putnika je ranije napustio vozilo, a druga dvojica su ga napala nakon što su pokušali da plate vožnju sa novčanicom od 200 evra, s tim da taksista, kako je rekao, nije imao da im vrati kusur.

Taksista je, podsetimo, primljen u Urgentni centar u Beogradu gde su mu sanirane povede, s obzirom na to da su ga, kako kaže, najpre napali s leđa, da bi potom jedan od napadača izvadio nož i ubo ga u ruku.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo, a policija intenzivno traga za dvojicom napadača, a kako se sumnja, upravo jedan od njih je bivši MMA borac Miljan Đurašinović.

Miljan Đurašinović Foto: Privatna Arhiva

Ko je Miljan Đurašinović?

Miljan Đurašinović, poznatiji kao "Tasmanijski đavo", prvi put je u žižu javnosti dospeo 2006. godine kada je u novogodišnjoj noći posle masovne tuče ranjen u hotelu ''Metropol'', a 2008. godine mačetom je naneo teške povrede vlasniku kladionice.

Posle pet godina robije za njega se nije čulo sve do 2014. kada se vratio u Beograd. U februaru 2016. godine biva ponovo uhapšen zbog nasilja u porodici.

Na suđenju za nasilje nokautirao je jednom prilikom policajca svedoka, a nakon toga je na svako sledeće dovođen okovan lancima.

Nakon izlaska iz zatvora ponovo je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a vrhunac svega bio je kada je 22. decembra 2018. oteo svoju bivšu ženu sa njenog radnog mesta u jednoj novosadskoj piceriji.

Unuka zvezde Boljeg života ukrala srce Tasmanijskom đavolu

Đurašinovića prati i skandal iza zidina zatvora. On je tokom boravka u zatvoru Zabela pisao u Centralni zatvor glumici i zatvorenici Teodori Viktorović koja je prošle godina preminula tokom izdržavanja kazne.

Miljan Đurašinović i Teodora Viktorović Foto: Privatna Arhiva

Teodora je, podsetimo, unuka glumca Mihajla Viktorovića, čuvenog Ciganovića iz serije "Bolji život", a u zatvoru je bila zbog ubistva majke i babe. Preminula je u kaznionici posle teške bolesti.

Njoj je pre sedam godina "Tasmanijski đavo" poslao pismo u kojem je napisao da "razume njenu situaciju" i da su njihove sudbine slične.