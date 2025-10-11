Slušaj vest

Službenici policije su, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali još jednog saučesnika u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Za njim se, navode iz policije, intenzivno traga.

Ovo ubistvo izvršeno je 24. septembra na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva - Cetinje u mestu Ugnji.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, do sada prikupljena saznanja ukazuju da je ovo krivično delo izvršeno na organizovan način.

- Podsećamo da je u sklopu ove istrage prethodno policija identifikovala jedno lice kome se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo putem pomaganja i njemu je određen pritvor u okviru istrage. Zbog interesa istrage i daljih aktivnosti na identifikaciji drugih povezanih lica, u ovom trenutku ne možemo pružiti više detalja - stoji u saopštenju.

Policijski službenici u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavljaju intenzivne aktivnosti na, kako su rekli, identifikaciji povezanih lica i drugih članova koji su učestvovali u izvršenju ovog teškog krivičnog dela.

- Te preduzimaju aktivnosti na rasvetljavanju i drugih krivičnih dela izvršenih protiv života i tela, o čijem ishodu ćemo fazno izveštavati javnost - navodi se u saopštenju policije.

Foto: Kurir, Printscreen/Pobjeda

Tela Cetinjana Stefana Belade i Andrije Ivanovića, nađena su 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje - Budva.

Kako je dosad utvrđeno, Belada i Ivanović su žrtve mafijaškog obračuna dva kotorska klana - škaljarskog i kavačkog. S obzirom na to da su u bezbednosnim službama označeni kao pripadnici škaljarskog klana, policija veruje da je nalog za njihovo ubistvo stigao iz redova kavačkog klana.