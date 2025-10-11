Slušaj vest

Čačak – Sinoć u jednom od najpoznatijih čačanskih klubova odigrala se prava drama kada su u lokal ušla dva problematična muškarca od kojih je jedan nosio pištolj sa imetkom u cevi.

- Reč je o osobi koja je više puta osuđivana, a koja je pre oko dva meseca viđena sa oružjem i u jednom lokalu na obali Morave, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Policija je odmah stigla na lice mesta i uhapsila muškarca, koji je zadržan do odluke tužilaštva. On će uskoro biti saslušan, a o daljim merama odlučiće nadležni organi.

Za drugim učesnikom incidenta, koji je pobegao sa lica mesta, policija intenzivno traga, a njegovo hapšenje se očekuje uskoro.

Kurir/RINA

Ne propustiteHronikaZAJEČARSKA POLICIJA U KUĆI OTKRILA ORUŽJE I MARIHUANU! Uhapšen muškarac (52)
xxx News1 Damir Dervisagic.jpg
HronikaHAPŠENJE U BRUSU: Policija našla arsenal oružja i municije, muškarac (52) sve neovlašćeno posedovao
455.jpg
HronikaPRETRESLI MU STAN, NAŠLI ORUŽJE I KOKAIN: Saslušan osumnjičeni iz Beograda, evo kako se branio
screenshot-20240629-224334.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! OVO JE AMERIKANAC KOJI JE NAORUŽAN UHAPŠEN U BEOGRADU: Sumnja se da je povezan sa kriminalnim grupama
1111.jpg