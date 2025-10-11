Snimak pokazuje da je automobil potpuno uništen, dok je uzrok nesreće još uvek nepoznat
nesreća
KARAMBOL KOD KRAGUJEVCA, DOŠLO DO TEŠKE SAOBRAĆAJKE: Hitna ukazuje pomoć povređenima, srča po putu - AUTO POTPUNO DEMOLIRAN (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je u naselju Korićani, nedaleko od Kragujevca, došlo do teške saobraćajne nesreće. Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, policija je odmah stigla na mesto događaja i u toku je uviđaj.
Na licu mesta su i dve ekipe Hitne pomoći koje pružaju neophodnu medicinsku pomoć povređenima. Za sada nema zvaničnih informacija o težini njihovih povreda.
Snimak pokazuje da je automobil potpuno uništen, dok je uzrok nesreće još uvek nepoznat. Zbog udesa, na tom delu puta formirani su zastoji u saobraćaju.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši