Večeras je u naselju Korićani, nedaleko od Kragujevca, došlo do teške saobraćajne nesreće. Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, policija je odmah stigla na mesto događaja i u toku je uviđaj.

Na licu mesta su i dve ekipe Hitne pomoći koje pružaju neophodnu medicinsku pomoć povređenima. Za sada nema zvaničnih informacija o težini njihovih povreda.

Snimak pokazuje da je automobil potpuno uništen, dok je uzrok nesreće još uvek nepoznat. Zbog udesa, na tom delu puta formirani su zastoji u saobraćaju.

Kurir.rs

