Dva mladića izbodena su noćas nožem u beogradskom naselju Rakovica. Hitna pomoć je oko 3.30 časova jutros primila poziv da je u Ulici kneza Višeslava došlo do ubadanja nožem.

Međutim, kada je Hitna pomoć stigla na teren, nikoga nije zatekla.

Nedugo zatim u službu Hitne pomoći su privatnim vozilom stigla dva mladića, starosti 21 i 24 godine, kod kojih su konstatovane ubodne rane.

Mladići su sa dozom politraume prevezeni u Urgentni centar. Hitna pomoć je noćas imala više od 130 intervencija.

Još nema informacija kako je došlo do ubadanja nožem.

