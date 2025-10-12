Mladići, stari 21 i 24 godine, stigli su u Hitnu pomoć privatnim vozilom. Uzroci i okolnosti incidenta još uvek nisu poznati.
Dva mladića izbodena su noćas nožem u beogradskom naselju Rakovica. Hitna pomoć je oko 3.30 časova jutros primila poziv da je u Ulici kneza Višeslava došlo do ubadanja nožem.
Međutim, kada je Hitna pomoć stigla na teren, nikoga nije zatekla.
Nedugo zatim u službu Hitne pomoći su privatnim vozilom stigla dva mladića, starosti 21 i 24 godine, kod kojih su konstatovane ubodne rane.
Mladići su sa dozom politraume prevezeni u Urgentni centar. Hitna pomoć je noćas imala više od 130 intervencija.
Još nema informacija kako je došlo do ubadanja nožem.
