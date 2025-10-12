Dvojica mladića primljena su noćas u Urgentni centar sa ubodnim ranama od noža. Kako se saznaje, krvavi obračun dogodio se iznad jednog poznatog restorana u Ulici kneza Višeslava.
SAZNALO SE ŠTA STOJI IZA KRVAVOG OBRAČUNA U RAKOVICI: Sevali noževi ispred poznatog restorana, a ovo je razlog
Kako se saznaje, povređeni su A. K. (24) i J. A. (21), a svemu je, nezvanično, prethodila svađa oko devojke.
Mladići su nakon verbalnog sukoba krenuli jedan na drugog, a onda su sevnule i oštrice. Sve se odigralo oko 3.30 časova ispred poznatog ugostiteljskog objekta u Ulici kneza Višeslava, a nezvanično, očevidac je pozvao Hitnu pomoć.
Međutim, kada je lekarska ekipa stigla na lice mesta nikog nisu zatekli. Naime, A. K. i J. A. krenuli su privatnim vozilom put Hitne pomoći.
Po prijemu njima su konstatovane ubodne rane i obojica su hitno prevezeni u Urgentni centar. Stepen njihovih povreda u ovom trenutku nije poznat.
Policijska istraga je u toku, koja bi trebalo da rasvetli sve detalje ovog slučaja.
