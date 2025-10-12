Slušaj vest

Kako se saznaje, povređeni su A. K. (24) i J. A. (21), a svemu je, nezvanično, prethodila svađa oko devojke.

Mladići su nakon verbalnog sukoba krenuli jedan na drugog, a onda su sevnule i oštrice. Sve se odigralo oko 3.30 časova ispred poznatog ugostiteljskog objekta u Ulici kneza Višeslava, a nezvanično, očevidac je pozvao Hitnu pomoć.

Međutim, kada je lekarska ekipa stigla na lice mesta nikog nisu zatekli. Naime, A. K. i J. A. krenuli su privatnim vozilom put Hitne pomoći.

Po prijemu njima su konstatovane ubodne rane i obojica su hitno prevezeni u Urgentni centar. Stepen njihovih povreda u ovom trenutku nije poznat.

Policijska istraga je u toku, koja bi trebalo da rasvetli sve detalje ovog slučaja.