Muškarac S. B. (40) zatečen je sa teškim povredama ispred zgrade u Bulevaru vojvode Mišića na Savskom vencu u Beogradu.
Užas
MUŠKARAC PRONAĐEN NA PLOČNIKU SA TEŠKIM POVREDAMA! Drama na Savskom vencu, jedva davao znake života - Evo na šta se sumnja
Kako saznajemo, sumnja se da je pao sa terase sa visine od oko tri metra.
On je navodno sam skočio sa visine, i bio je u vidno alkoholisanom stanju.
Sa teškim povredama je prebačen u Urgentni centar.
Tačan motiv zbog kog se odlučio na ovaj potez još uvek nije poznat.
