Kako saznajemo, sumnja se da je pao sa terase sa visine od oko tri metra.

On je navodno sam skočio sa visine, i bio je u vidno alkoholisanom stanju.

Sa teškim povredama je prebačen u Urgentni centar.

Tačan motiv zbog kog se odlučio na ovaj potez još uvek nije poznat.

