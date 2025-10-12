Slušaj vest

Pripadnici italijanske policije uz podršku vojske lokalne stanice, sproveli su juče nalog za pritvor za 22-godišnjeg Srbina, koji je živeo u gradu Fođa, na jugu Italije. Nalog je izdao Viši sud u Akvili i to kao pooštrenu meru u odnosu na prethodnu, jer je Srbin već bio u kućnom pritvoru zbog pljačke, nanošenja telesnih povreda i pružanja otpora službenom licu.

Sve je kulminiralo u ranim jutarnjim satima 15. maja kada je mladić, bez obzira na zabranu kretanja, izašao iz kuće, ukrao luksuzni automobil marke "jaguar" i izazvao pravu dramu na Strada Statale 16 u mestu Vasto!

Kako prenose italijanski mediji, Srbin je tog dana ukrao "jaguar" u regionu Marke, a potera za njim je započela u mestu San Salvo i nastavila se prema Vastu.

- Filmska jurnjava desila se kada je 22-godišnji muškarac srpskog porekla, koji živi u Fođi, ukrao luksuzni automobil i izazvao saobraćajku u toku žestoke policijske potere. Udario je prvo u automobil marke "fijat panda", u kojem su bile dve osobe, a zatim se zakucao pravo u patrolno vozilo karabinjera! U nesreći su povređene četiri osobe, među njima i dvojica policajaca - pišu lokalni mediji.

Uprkos povredama, policajci su uspeli da ga savladaju i uhapse

Ono što je dodatno šokiralo javnost jeste da je ovaj Srbin već bio u kućnom pritvoru zbog ranijih dela pljačke, nanošenja povreda i pružanja otpora policiji! Nakon najnovijeg incidenta, nadležni Viši sud odmah je izdao nalog za regularni pritvor, a mladić je iz kućnog pritvora prebačen direktno u zatvor u Fođi.

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO KO JE IZAZVAO JEZIVI SUDAR U CENTRU BEOGRADA Otac i dve ćerke i dalje u teškom stanju: Bahati vozač odranije poznat policiji! (FOTO)
Screenshot 2025-07-13 144050.png
HronikaDEVOJČICI (10) SE BORE ZA ŽIVOT, OTAC I SESTRA TEŠKO POVREĐENI Detalji karambola u centru Beograda: Bahati vozač izazvao lančani sudar, pa pokušao da pobegne!
saob.jpg
HronikaNAPRAVIO HAOS, PA POKUŠAO DA UĐE U VOZILO U KOM JE BILA PORODICA SA DECOM Očevici otkrili detalje karambola u centru Beograda: Proleteo je pored mene! (FOTO)
Screenshot 2025-07-13 144101.png
HronikaPRVE SLIKE SA MESTA JEZIVOG SUDARA NA UGLU TAKOVSKE Bežao od policije, pa se kolima zakucao u drugo vozilo i masu ljudi: Pomerali smo auto da izvučemo dete FOTO
saob.jpg