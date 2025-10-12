Slušaj vest

Pripadnici italijanske policije uz podršku vojske lokalne stanice, sproveli su juče nalog za pritvor za 22-godišnjeg Srbina, koji je živeo u gradu Fođa, na jugu Italije. Nalog je izdao Viši sud u Akvili i to kao pooštrenu meru u odnosu na prethodnu, jer je Srbin već bio u kućnom pritvoru zbog pljačke, nanošenja telesnih povreda i pružanja otpora službenom licu.

Sve je kulminiralo u ranim jutarnjim satima 15. maja kada je mladić, bez obzira na zabranu kretanja, izašao iz kuće, ukrao luksuzni automobil marke "jaguar" i izazvao pravu dramu na Strada Statale 16 u mestu Vasto!

Kako prenose italijanski mediji, Srbin je tog dana ukrao "jaguar" u regionu Marke, a potera za njim je započela u mestu San Salvo i nastavila se prema Vastu.

- Filmska jurnjava desila se kada je 22-godišnji muškarac srpskog porekla, koji živi u Fođi, ukrao luksuzni automobil i izazvao saobraćajku u toku žestoke policijske potere. Udario je prvo u automobil marke "fijat panda", u kojem su bile dve osobe, a zatim se zakucao pravo u patrolno vozilo karabinjera! U nesreći su povređene četiri osobe, među njima i dvojica policajaca - pišu lokalni mediji.

Uprkos povredama, policajci su uspeli da ga savladaju i uhapse.