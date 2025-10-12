Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Miladin K. (51) zbog postojanja osnovane sumnje da je 10. oktobra 2025. godine neovlašćeno nosio pištolj "Bereta" kalibra 7,65 milimetara sa obrušenim fabričkim brojem, jednim metkom u cevi i pet metaka koji su se nalazili u okviru pištolja.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoji osnovana sumnja da je Miladin K. 10. oktobra kada je u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj ulici legitimisan od strane policijskih službenika, neovlašćeno nosio pištolj „Bereta“ kalibra 7,65 milimetara sa izbrušenim fabričkim brojem, jednim metkom u cevi i pet metaka koji su se nalazili u okviru pištolja, za koji nema dozvolu nadležnog organa u smislu odredbe člana 5 stav 1 Zakona o oružju i municiji.

Miladin K. je prethodno oko 10:20 časova u Bulevaru despota Stefana polomio staklo na ulaznim vratima prostorije koje koristi Srpska napredna stranka, nakon čega se udaljio, ali ga je policija ubrzo pronašla.

