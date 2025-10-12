Slušaj vest

Prema svedočenjima vernika koji su se u tom trenutku nalazili u crkvi, muškarac je uneo kanister benzina i hepo kockice, polio unutrašnjost hrama i potom pokušao da izazove požar. Tom prilikom oštećene su ikone i freske u unutrašnjosti crkve, dok je deo zidnog slikarstva nagoreo od dima i plamena.

Brzom reakcijom prisutnih vatra je ugašena i sprečena je veća katastrofa, a slučaj je odmah prijavljen policiji i tužilaštvu.

Počinilac ovog nezapamćenog čina ubrzo je uhapšen, a kako se saznaje, reč je o muškarcu starom oko četrdeset godina, koji je i ranije bio poznat po napadima na verske objekte. Pre nekoliko godina upao je u crkvu Svetog Nikole u selu Prekodolce i tada oštetio ikone na ikonostasu oštrim predmetom. Motiv njegovih postupaka i dalje nije poznat.

Manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Mrtvici jedan je od najstarijih hramova na jugu Srbije. Udaljen je 14 kilometara od Vladičinog Hana prema Leskovcu i podignut na uzvišenju s kojeg dominira okolinom. Prema podacima Eparhije vranjske, temelji manastira potiču iz kasnog ranohrišćanskog perioda, odnosno s kraja V ili početka VI veka.

Njegov sadašnji izgled rezultat je vekovnih obnova, a zidne slike i ikonostas svedoče o njegovoj dugoj i bogatoj istoriji. U priprati su sačuvane freske iz 17. veka, dok su oslikani delovi oltara i naosa nastali u 19. veku. Manastir čuva i bogat ikonostas sa 25 ikona.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju motive i okolnosti pod kojima je došlo do ovog napada.