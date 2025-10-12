Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. G. (50) iz Aleksinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana koji osumnjičeni koristi pronašla oko 225 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i da je namenjena daljoj prodaji, kao i vagicu za precizno merenje.

Takođe, u okolini Aleksinca, pronađen je i zasad sa 6 stabljika za koje se sumnja da su kanabis i da ih je D. G. tu zasadio i uzgajao.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

