Brutalna tuča dogodila se ispred jednog ugostiteljkog objekta u noći između petka i subote u Ulici španskih boraca na Novom Beogradu u kojem je teško povređena jedna osoba.

Kako se saznaje, tuča se dogodila oko 3.30 časova, kada je više nepoznatih osoba ušlo u fizički sukob ispred lokala. Muškarac L. V. (29), koji se u tom trenutku zatekao u blizini, pokušao je da razdvoji zavađene strane i smiri situaciju. Međutim, umesto da se sukob prekine, napadači su se okrenuli protiv njega i počeli da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu.

Povređeni mladić je vozilom Hitne pomoći prevezen u KBC Zemun, gde su mu lekari konstatovali teške povrede glave.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo, niti šta je bio povod njihovog obračuna.

Policija intenzivno radi na identifikaciji svih učesnika tuče i napada, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

