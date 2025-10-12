Brutalna tuča dogodila se ispred jednog ugostiteljkog objekta u noći između petka i subote u Ulici španskih boraca na Novom Beogradu u kojem je teško povređena jedna osoba.

Kako se saznaje, tuča se dogodila oko 3.30 časova, kada je više nepoznatih osoba ušlo u fizički sukob ispred lokala. Muškarac L. V. (29), koji se u tom trenutku zatekao u blizini, pokušao je da razdvoji zavađene strane i smiri situaciju. Međutim, umesto da se sukob prekine, napadači su se okrenuli protiv njega i počeli da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu.